Із 20 квітня "Укрзалізниця" запускає ще один поїзд Інтерсіті+ до польського Перемишля

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" із 20 квітня призначає ще один поїзд Інтерсіті+ у сполученні "Київ – Перемишль".

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє у Фейсбуці.

"Поїзд відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00, прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься щоденно з 21 квітня о 08:00 і прибуватиме до Києва о 20:43", - йдеться в повідомленні.

На станції Перемишль організована хабова пересадка на поїзди до Кракова, Берліна та Праги. Після прибуття до Перемишля пасажири з мінімальним часом очікування зможуть пересісти на поїзди:

05:50 – "Перемишль – Краків",

07:07 – "Перемишль – Берлін",

07:22 – "Перемишль – Прага".

В "Укрзалізниці" нагадали, що квитки 2-го класу на поїзди TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули кордон між Україною та Польщею з 24 лютого та належать до таких груп: діти до 18 років, жінки, чоловіки старше 60 років, чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

"Посадка в польські поїзди – за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України, або проїзного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі, або повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу", - зазначили в "Укрзалізниці".

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