Битва на Донбасі досі не почалася через панічні настрої в лавах противника, - голова Донецької ОВА Кириленко

Росія збирає сили та готується кинути в битву за Донбас всі свої підрозділи. Але військовослужбовці ворога розуміють, що бліцкриг провалився, а втрати у них - величезні.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо накопичення та перегрупування ворожих підрозділів по адміністративних кордонах Донецької області. Вони рухаються з півдня – Маріупольського та Таврійського напрямку, і з півночі – Ізюмського напрямку, де вони розділяють сили. Також ми бачимо рух і накопичення живої сили та техніки з боку Донецька та інших міст на тимчасово окупованій території", - розповів він.

За словами Кириленка, ворог збирає сили та перегруповується, готуючись до одночасних масованих атак із застосуванням всіх своїх підрозділів, які долучені на цьому напрямку.

"Втім, є фактори, які тримають ворога на вимушеній паузі. Це погодні умови, певна неузгодженість дій та відверто панічні настрої. Настрій та бойовий дух навіть регулярних збройних сил РФ далеко не на належному рівні", - розказав він.

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"Вони спілкуються між собою та розуміють, як скінчився їхній "бліц-криг" із планами захопити столицю за кілька днів, і які насправді у них втрати – вони дуже-дуже значні, навіть для такої великої армії, як у Російської Федерації", - додав голова ОВА.