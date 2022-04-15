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Росія заявила, що поставки зброї Україні можуть призвести до "непередбачуваних наслідків", - The Washington Post

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сша,зброя
Російська Федерація цього тижня направила США офіційну ноту протесту. У ній ідеться про те, що поставки зброї України можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

Повідомляється, що ноту протесту подали після того, як президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на 800 млн доларів, до якого входить далекобійна артилерія, дрони, мобільні зенітні і протитанкові засоби.

Крім того, США сприяли постачанню в Україну систем ППО великої дальності, включно з пусковими установками С-300 зі Словаччини.

"Те, що росіяни говорять нам в приватному порядку, - це те саме, що ми говорили світу публічно - що величезний обсяг допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, виявляється надзвичайно ефективним", - заявив високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності.

Держдепартамент відмовився коментувати зміст дипломатичної ноти або будь-яку відповідь США.

Також читайте: Зеленський обговорив на селекторній нараді постачання озброєння та боєприпасів до України і темпи власного виробництва, - ОП

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • tom peter
    Утріться - вже давно "непередбачувані наслідки" Кацапи розуміють тільки силу - Фінляндія тому доказ !
  • Vladimir Vdovichenko
    Спасибо США
  • Larissa Kora 56c14f78
    Вбийтесь Аб стенку, уроди кацапські
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