Російські військові вбивають за українську приналежність, це - геноцид, - МЗС Польщі

Путін ставить під сумнів існування України, а на тимчасово окупованих територіях росіяни вбивають людей за приналежність до українського народу. Це - геноцид і свою оцінку цьому мають дати міжнародні суди.

На цьому в ефірі телеканалу TVP Info наголосив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Заступник глави польської дипломатії зазначив, що перед збройною агресією Росії в Україні Путін зробив псевдоісторичну доповідь, ставлячи під сумнів існування української держави та українського народу. Він підкреслив, що на ідеологічно-філософському рівні путінська Росія не хоче визнавати Україну як незалежну країну.

"На жаль, путінська банда зробила з цього (доповіді Путіна. - Ред.) конкретні висновки: почали вбивати на окупованих територіях півночі та сходу країни найбільш активних осіб, еліту. Ми це прекрасно знаємо з історії центральної Європи",- підкреслив Пшидач.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі зазначив, що оцінку цим діям Росії мають дати міжнародні кримінальні суди, місії слідчих вже збирають відповідні докази.

"Натомість, на моє особисте переконання, складно було б це назвати по-іншому, ніж геноцид, коли армія заходить на територію суверенної держави та вбиває людей лише за те, що вони українці",- заявив Пшидач.

Він додав, що термін "геноцид" колись визначив польський юрист єврейського походження Рафал Лемкін, і це визначення відповідає нинішнім діям росіян в Україні.

Пшидач зауважив, що попри те, що визначення "геноцид" є добре відомим, політики з Франції чи Німеччини не хочуть це визнавати, оскільки істеблішмент країн Заходу прагне, аби збройний конфлікт якнайшвидше завершився і можна було б повернутися до нормальних відносин з Росією.

Утім, він зауважив, що ця позиція Заходу потрохи змінюється. Зокрема, донедавна канцлер ФРН Олаф Шольц підкреслював, що Берлін не надасть зброю Україні, а зараз ця позиція вже переглянулася Німеччиною.

"Україна не має часу поки той чи інший німецький чи французький політик дозріють до якоїсь зміни (позиції. – Ред.)",- констатував польський дипломат.

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На його переконання, після побаченого на власні очі в Бородянці складно переходити до якоїсь академічної дискусії про те, що відбувається в Україні.

"Добре видно, що людей вбивають з огляду на походження, міста знищуються тільки тому, що вони українські. В цій ситуації треба діяти твердо, і ми, Польща, діємо твердо",- наголосив польський дипломат.