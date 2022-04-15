ФСБ просить збільшити витрати держави на поховання російських військових

Федеральна служба безпеки РФ попросила уряд на 17% збільшити кошти, що виділяють на встановлення надгробків над могилами російських солдатів та офіцерів.

Про це повідомляє російська служба "Бі-бі-сі", інформує Цензор.НЕТ.

ФСБ пропонує збільшити компенсацію витрат на поховання одного загиблого на військовій службі на 7 800 - 11 000 рублів (2800 - 4000 грн. - Ред.). Нова сума видатків має становити від 56 400 до 74 200 рублів (20,5 тис. грн - 27 тис. грн. - Ред.). залежно від статусу військовослужбовця та місця його поховання.

Офіційно прохання пояснюють тим, що ці витрати не потрапили до переліку соціальних виплат, що щороку індексуються.

З початком війни зростання цін у Росії різко прискорилося через західні санкції, втечі бізнесу, паніки покупців і перебоїв з поставками. У річному вираженні у березні інфляція майже досягла 17% – саме на стільки ФСБ і просить збільшити асигнування.

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Російська влада лише двічі з початку вторгнення в Україну називала кількість загиблих російських військових. 2 березня міноборони заявило, що їх 498, а 25 березня назвало нову цифру – 1 351 військовослужбовець. 7 квітня прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю Sky News заявив, що російська армія зазнала "значних втрат" в Україні.

Збройні сили України називають значно більшу цифру – близько 20 тисяч осіб.