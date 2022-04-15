Північна Македонія висилає шістьох російських дипломатів

МЗС Північної Македонії повідомило послу РФ Сергію Базднікіну про те, що ще шістьох російських дипломатів оголошено персона нон-грата.

Про це йдеться у заяві МЗС республіки у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні посола РФ у Північній Македонії Сергія Базднікіна було викликано до Міністерства закордонних справ і вручено ноту, в якій повідомлялося, які саме шість дипломатів посольства РФ було оголошено персона нон грата в Північній Македонії", - йдеться у заяві.

Згідно з документом, ці шість дипломатів були залучені до дій, що суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини, і мають залишити країну протягом п'яти днів.

Останніми тижнями деякі європейські країни, а також Японія оголосили про видворення дипломатів РФ.

Наприкінці березня влада Північної Македонії повідомляла про видворення п'яти дипломатів РФ.

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