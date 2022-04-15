Ембарго на деревину з РФ завдасть Росії збитків на 6 мільярдів доларів щороку

Через санкції Євросоюзу РФ втратила можливість постачати лісопродукцію на близько 6 млрд доларів на рік, а переорієнтація на Китай не покриє втрати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда.

Під санкції Євросоюзу з огляду на дані 2021 року, за розрахунками "Рослісінфоргу", потрапило експортного товару на 6 млрд доларів. В агентстві WhatWood втрати оцінюють у щонайменше 3,8 млрд дол.

На країни світу, які запроваджували будь-які санкції проти РФ за вторгнення в Україну, припадало 45,8% всього експорту лісопродукції, з яких 75% – на ЄС. Торік лісопродукції було проекспортовано на 17,5 млрд доларів, що на майже 40% більше, ніж у 2020 році. Ще 9% постачалося на ринок США, який поки не запровадив ембарго на російське дерево.

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Під заборону ЄС на імпорт лісопродукції з РФ потрапили деревина та вироби з неї, деревне вугілля, деревна маса, крафт-папір та деякі види крафт-картону, а також меблі та її частини.

Крім цього, ЄС заборонив постачати в Росію фанеру, папір та картон, а також меламінові та фенольні смоли, поліуретани. Останні використовуються для виробництва сполучник для деревинно-плитного сегменту та клеєної деревної продукції.

А найважливіший ринок збуту російської продукції лісопереробки – Китай – також може згодом опинитися під впливом обмежувальних заходів, оскільки реалізація продукції, виготовленої з російських пиломатеріалів, у країни ЄС та США може бути припинена.

Оперативно і в повному обсязі перенаправити весь обсяг лісової продукції, що потрапила під заборону, на китайський ринок російським експортерам навряд чи вдасться. По-перше – через пандемію Китай запровадив суворий карантин, а сектор нерухомості має дуже слабкий попит на будівельні матеріали. По-друге – реалізувати до Китаю нішеву продукцію з вузького сегменту, яка відправлялася до країн ЄС, Британії, США, Австралії, за конкурентними цінами без дисконту та в повному обсязі точно не вдасться.