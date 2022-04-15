Ізраїль через війну в Україні зупинив передачу РФ комплексу поруч із храмом Гробу Господнього
Про це повідомив голова російського Імператорського православного палестинського товариства (ІППТ) Сергій Степашин, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Інтерфакс".
"Зараз боремося за повернення Олександрівського подвір'я, і це дуже складно: майже вирішили, п'ять років працювали, знайшли всі історичні документи, але трапилася ситуація з Україною", - сказав він.
Олександрівське подвір'я знаходиться в безпосередній близькості від храму Гробу Господнього, до Голгофи від нього не більше 70 метрів. Подвір'я є археологічним і архітектурним комплексом. Земля, на якому воно розрташовано, була придбана в 1859 Олександром III. Комплекс був побудований Імператорським православним палестинським суспільством у 1896 році.
Конфлікт навколо права власності розпочався після революції 1917 року та еміграції більшості членів ІППТ. На сьогодні в Німеччині та Росії існують дві різні організації з однаковою назвою – Імператорське православне палестинське товариство, які сперечаються за право власності на обійстя. У суперечці бере участь і третя сторона – Палестинське товариство РПЦЗ.