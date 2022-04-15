Ізраїль через війну в Україні зупинив передачу РФ комплексу поруч із храмом Гробу Господнього

Росія вела перемовини з Ізраїлем про передачу Олександрівського подвір'я в Єрусалимі протягом п’яти років. Процес був уже на фінальній стадії, але ізраїльська сторона зупинила його через агресію Росії проти України.

Про це повідомив голова російського Імператорського православного палестинського товариства (ІППТ) Сергій Степашин, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Зараз боремося за повернення Олександрівського подвір'я, і ​​це дуже складно: майже вирішили, п'ять років працювали, знайшли всі історичні документи, але трапилася ситуація з Україною", - сказав він.

Олександрівське подвір'я знаходиться в безпосередній близькості від храму Гробу Господнього, до Голгофи від нього не більше 70 метрів. Подвір'я є археологічним і архітектурним комплексом. Земля, на якому воно розрташовано, була придбана в 1859 Олександром III. Комплекс був побудований Імператорським православним палестинським суспільством у 1896 році.

Конфлікт навколо права власності розпочався після революції 1917 року та еміграції більшості членів ІППТ. На сьогодні в Німеччині та Росії існують дві різні організації з однаковою назвою – Імператорське православне палестинське товариство, які сперечаються за право власності на обійстя. У суперечці бере участь і третя сторона – Палестинське товариство РПЦЗ.