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Захарова погрожує Швеції та Фінляндії через ймовірність вступу в НАТО: Негативні наслідки очевидні

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нато
Російська сторона стверджує, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО може призвести до негативних наслідків. Зокрема, до нестабільності на півночі Європи.

Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіщо нашим фінляндським і шведським сусідам по Балтійському регіону перетворюватися на новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією - неясно. Негативні наслідки для миру і стабільності на півночі Європи очевидні", - заявила вона.

Захарова додала, що вибір - за владою Швеції і Фінляндії, але країни "повинні розуміти і наслідки такого кроку для двосторонніх відносин і в цілому європейської архітектури безпеки".

Також представниця МЗС Росії впевнена, що членство Швеції і Фінляндії в НАТО не зміцнюватиме міжнародний престиж країн, а навпаки вони нібито навіть стануть "натовською передовою" і "відмовляться від частини суверенітету при виробленні рішень у сфері оборони і зовнішній політиці".

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Потому что скандинавы с ужасом в 21 веке увидели нынешние Мариуполь и Харьков и просто не хотят у себя повторения подобного. Вроде всё очевидно
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • YU ST
    Той факт, що «Москва», яка застаріла ще при створенні сорок з лишком років тому, вважалася гордістю Чорноморського флоту Росії і стала його флагманським кораблем, дуже барвисто описує стан як флоту, так і збройних сил загалом, та й країни, що застрягла в непробудному совку.
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