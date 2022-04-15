З метою завершення процесу дерусифікації у Києві перейменували три залізничні станції та бібліотеку

У Києві перейменували три залізничні станції та одну бібліотеку, які носили назви, пов'язані з країною-агресором, з метою завершення процесу дерусифікації у столиці.

Як повідомляє пресслужба Київради, такі рішення ухвалено на пленарному засіданні у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, рішення щодо перейменувань зрозумілі та єдино правильні, оскільки російська "світова" культура є частиною російської "пекельної" пропаганди. Відтак вона є так само зброєю, яку використовують проти українців.

"Депутатський корпус Київської міської ради тримає спільну позицію та підтримує кожне подібне рішення. Сьогодні ми підтримали рішення про перейменування залізничних станцій та бібліотеки, на наступних пленарних засіданнях також розглянемо перейменування вулиць, провулків та станцій київського метрополітену, які досі нас тримають у радянському та російському світі. Ми поступово завершуємо процес дерусифікації у столиці. Настав час завершення культурологічної окупації", – зазначив Бондаренко.

Зокрема, в Оболонському районі бібліотеку ім. Саші Чекаліна для дітей Централізованої бібліотечної системи перейменовано на бібліотеку на Пріорці для дітей Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста Києва.

Також залізничну станцію Київ-Жовтневий перейменовано на станцію Грушки. Залізничну станцію Київ-Московський - на станцію Київ-Деміївський. Залізничну станцію Київ-Петрівка - на станцію Почайна.

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