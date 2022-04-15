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На думку США, війна може тривати до кінця року, - CNN

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зима,ато,оос
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив європейським союзникам, що, на думку Сполучених Штатів, російська війна в Україні може тривати до кінця 2022 року.

Про це з посиланням на двох європейських чиновників пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Чимало офіційних осіб у спілкуванні з CNN підкреслили, що нині важко точно передбачити, як довго може тривати війна.

Втім, деякі офіційні особи заявили, що немає жодних ознак того, що кінцева мета президента Росії Владіміра Путіна змінилася. Малоймовірно, що він захоче вести дипломатичні переговори, якщо тільки не зіткнеться з військовою поразкою.

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Думка про те, що війна триватиме довго, є помітним відходом від перших днів війни, коли очікувалося, що Росія швидко захопить Київ. Це підкреслює невдачі Москви на полі бою.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив у четвер, що бойові дії триватимуть "місяці або навіть довше".

Два інші європейські чиновники заявили, що, на їхню думку, бойові дії на сході України можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім призвести до глухого кута.

За словами високопосадовця Держдепартаменту, Блінкен сказав, що "обговорив зі своїми колегами наше занепокоєння тим, що конфлікт може затягнутися, але всі його зобов'язання оберталися навколо того, як найкраще зупинити його якнайшвидше".

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Офіційні особи також визнають, що громадськість може втомитися від необхідності постійної підтримки України, і їй доведеться нагадати, що бездіяльність коштуватиме ще дорожче.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • ladyar
    хутин рассчитывает на "усталость" мирового сообщества от войны в Украине. А своих он может держать в намордниках до бесконечности. Такой расклад вырисовывается в его воображении.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Сильно "уставших", в своих европейских и американских городах , от войны можно пригласить в Мариуполь, Харьков, Чернигов, в ту же Бучу, чтобы они немного взбодрились и перестали морочить голову своим тупым пацифизмом и скупердяйством. Не хочешь воевать и погибать сам, так помоги уже воюющему
  • переигравший ботокс
    розбудіть хтось держдеп, війна триває вже дев'ятий рік
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