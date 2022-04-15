На Київщині знайдено тіла 900 українців, які загинули від рук окупантів, - начальник облполіції Нєбитов
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Правоохоронці Київської області станом на п'ятницю, 15 квітня, знайшли тіла 900 цивільних, убитих російськими окупантами на Київщині.
Про це керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З жалем скажу, що на сьогодні вже 900 тіл загиблих цивільних, яких ми знайшли та передали судмедекспертам", - сказав Нєбитов.