Італія звернулася до Міжнародного кримінального суду щодо звірств Росії в Україні

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що звірства, які російська війська чинять в Україні від початку повномасштабного вторгнення, є очевидними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ANSA.

"Італія не має деталей, щоб оцінити, чи відбувається геноцид в Україні, але очевидні звірства, такі як убиті діти та мирні жителі", - сказав Ді Майо.

Він додав, що Італія вже звернулася до Міжнародного кримінального суду для оцінки доказів цих звірств Росії.

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"Я вважаю, що Путін не подає сигналів про мир, коли каже, що вони мають завершити операцію (в Україні - ред.). З цієї причини ми повинні продовжувати санкції (проти РФ – ред.)", - сказав міністр.

Ді Майо також висловив сподівання, що православний Великдень може стати нагодою переконати росіян погодитися на припинення вогню.

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"Ми працюємо над цим, тому що це єдиний спосіб евакуювати зі сходу України, де посилюються атаки, мирне населення й дітей подалі від російських бомб", - заявив він.