Італія звернулася до Міжнародного кримінального суду щодо звірств Росії в Україні
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ANSA.
"Італія не має деталей, щоб оцінити, чи відбувається геноцид в Україні, але очевидні звірства, такі як убиті діти та мирні жителі", - сказав Ді Майо.
Він додав, що Італія вже звернулася до Міжнародного кримінального суду для оцінки доказів цих звірств Росії.
"Я вважаю, що Путін не подає сигналів про мир, коли каже, що вони мають завершити операцію (в Україні - ред.). З цієї причини ми повинні продовжувати санкції (проти РФ – ред.)", - сказав міністр.
Ді Майо також висловив сподівання, що православний Великдень може стати нагодою переконати росіян погодитися на припинення вогню.
"Ми працюємо над цим, тому що це єдиний спосіб евакуювати зі сходу України, де посилюються атаки, мирне населення й дітей подалі від російських бомб", - заявив він.