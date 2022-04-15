Росія буде мститися за крейсер "Москва". Вже є ракетні удари по півдню України, - військові попереджають про можливі загрози

Ураження російського ракетного крейсера "Москва" дуже сильно вдарило по амбіціях ворога, і він буде мститися.

Про це під час брифінгу сказала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на півдні України напружена. Ураження крейсера "Москва" вдарило не тільки по корабельному складу, це вдарило по імперських амбіціях ворога. Звісно, ми всі усвідомлюємо, що нам це не простять. До нас є претензії, є атаки, зокрема, і ракетні удари, які відбулися цієї ночі по півдню України", - сказала вона.

Деталей спецоперації по ураженню крейсера українські військові поки не розголошують, говорять, що інформацію ще перевіряють. Наразі відомо про те, що ураження наскільки серйозні, що боєздатність корабля втрачена.

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"Була проведена спецоперація із атаки на корабельну групу. Дійсно вражений флагман російського флоту крейсер "Москва". Досить символічно. Влучання призвело до детонування боєкомплекту і почалась боротьба за живучість. Ми спостерігали за тим, як інші кораблі намагаються надати допомогу, але навіть сили природи були на боці України, шторм не дозволив провести рятувальну операцію, ані евакуювати екіпаж", - сказала Гуменюк.

За її словами, ворожі атаки посиляться. Це будуть і ракетні атаки, і артосбтріли.

"Ми не виключаємо проведення десантної операції. Ми готові, ми протидіємо, ми усвідомлюємо загрози. Для ворога це великі втрати і фінансові у тому числі, і іміджеві. Ми в гібридній війні, і вплив на свідомість теж має значення", - додала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня України.

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Зараз триває обстріл Миколаєва, ворог знову застосовує заборонені міжнародними конвенціями касетні снаряди. Загалом ситуація на Миколаївщині та Херсонщині характеризується тим, що ворог розташовує підрозділи серед місцевого населення, об’єктів цивільної інфраструктури (школи, дитячі садки, лікарні, двори місцевих мешканців), вночі зникає з цих позицій, виходячи за межі і обстрілює їх, звинувачуючи ЗСУ в тому, що вони нібито гатять по мирному населенню.