Окупанти вбивали мешканців Київської області, незважаючи на білі пов'язки, - начальник поліції області Нєбитов
Про це розповів на брифінгу начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Виникали запитання, чому на тілах застрелених, яких ми знаходимо, були білі пов'язки. Хочу вам сказати, що окупанти під час окупації наших сіл і міст змушували громадян носити білі пов'язки - нібито людина була перевірена і тому до неї не ставилися так упереджено", - сказав Нєбитов.
За його словами, українці й самі одягали ці пов'язки, щоб убезпечити себе від пострілів, та вивішували білі стрічки на паркани біля своїх будинків. "Але, як бачимо, це не завжди спрацьовувало", - додав він.
За словами Нєбитова, з Макарівського району виїжджала колона автомобілів евакуйованих мирних жителів, машини були позначені білими стрічками, але все одно зазнали обстрілу російських військ.