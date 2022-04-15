Окупанти вбивали мешканців Київської області, незважаючи на білі пов'язки, - начальник поліції області Нєбитов

Жителі Київщини, які перебували в окупації, або самі одягали білі пов'язки, щоб убезпечити себе, або російські військові змушували їх це робити. Але це не рятувало людей від розстрілів.

Про це розповів на брифінгу начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Виникали запитання, чому на тілах застрелених, яких ми знаходимо, були білі пов'язки. Хочу вам сказати, що окупанти під час окупації наших сіл і міст змушували громадян носити білі пов'язки - нібито людина була перевірена і тому до неї не ставилися так упереджено", - сказав Нєбитов.

За його словами, українці й самі одягали ці пов'язки, щоб убезпечити себе від пострілів, та вивішували білі стрічки на паркани біля своїх будинків. "Але, як бачимо, це не завжди спрацьовувало", - додав він.

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За словами Нєбитова, з Макарівського району виїжджала колона автомобілів евакуйованих мирних жителів, машини були позначені білими стрічками, але все одно зазнали обстрілу російських військ.