Розпочалось опитування щодо перейменування 5 станцій метро у Києві. Кожен може запропонувати назву
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник метрополітену Віктор Брагінський.
"Нещодавно я запропонував змінити назви 5 станцій метрополітену - "Мінську", "Героїв Дніпра", "Берестейську", "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого". Ця ініціатива знайшла широку підтримку. У соцмережах з’явилося багато варіантів", - сказано в повідомленні.
Сьогодні розпочинається онлайн опитування, яке триватиме до 15 травня 2022 року. Кожен охочий може запропонувати свою назву. Після цього надані варіанти буде опрацьовано і проведено постанційне голосування за остаточну назву.
Щоб запропонувати свій варіант, треба заповнити онлайн-форму.
"Також свій висновок зробить профільна комісія з перейменувань. Тоді проєкт рішення буде винесено до сесійної зали", – розповів Брагінський.
"Хочу наголосити, що питання перейменування не є пріоритетним зараз. Зовсім ні. Київ оживає, однак війна не скінчилася. Тому ми відновлюємо інфраструктурну і транспорту роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та всі можливі ризики. Водночас, як уже назвали цей процес, дерусифікація - це також робота, яку маємо зробити. Тому дякую за підтримку колегам, знаю, що вона є фактично у всіх фракціях і продовжуємо рухатися до перемоги разом!", - зазначив начальник метрополітену.