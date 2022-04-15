"Стугна" і "Корсар" зберігають центральне місце в системі протитанкової оборони України, - нарада Пашинського і Коростельова
Про це повідомляє прессслужба "Національної асоціації оборонної промисловості України", інформує Цензор.НЕТ.
Сторони констатували високу бойову ефективність протитанкових та протикорабельних ракетних комплексів, які виготовляються ДП ДККБ "Луч" в кооперації з вітчизняними державними та приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України.
Наявність сучасних вітчизняних засобів ураження, рівень готовності і навченості підрозділів сил оборони до їх невідкладного застосування відіграли визначальну роль у відсічі і стримування широкомасштабної атаки Російської Федерації на територію нашої країни в лютому 2022 року.
Наразі, навіть за наявності в Україні різноманітних іноземних аналогів протитанкових засобів ураження, комплекси ПТРК "Стугна", "Корсар" зберігають своє центральне місце в системі протитанкової оборони держави.
Успішні, унікальні за результативністю удари ракет протикорабельного комплексу "Нептун", здійсненні в несприятливих погодних умовах за активної радіоелектронної протидії, довели світу високу спроможність зброї українського виробництва в бойовому зіткненні із новітніми зразками, що створенні та містять радянські й російські технології виробництва озброєнь.
Сторони відзначили необхідність подальшого динамічного розвитку оборонно-промислового комплексу країни, як одного з головних елементів воєнної та економічної безпеки держави.