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Говорили про оборонну та макрофінансову підтримку України, - Зеленський провів переговори з Джонсоном

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джонсон,зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном щодо оборонної та макрофінансової підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

У повідомленні зазначається: "Продовжив діалог з Прем'єр-міністромВеликої Британії Борисом Джонсоном. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для України".

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Читала возмущєнія Зеленського, що нам не дають розпоряджатись коштами, які виділяють для українців.
    Ну я здогадуюсь чому.
  • Стрелок
  • Merkator_R
    Джонсон,приедь в Украину и побудь до нашей победы.Наш гарант уже бредит о мирном договоре с террористом путиным
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