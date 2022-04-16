Новини

Росія хоче окупувати якомога більше територій, щоб тиснути на переговорах, - Зеленський

9 63185
буча,зеленський
Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб зустріч із РФ відбулася якомога швидше

Про це глава деравжи повідомив в інтерв'ю українським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що обійдеться однією зустріччю. Я не вважаю, що можна один раз зустрітися і про все домовитися. Тому що там багато питань. Я в деяких не бачу поки що, чи вони підуть на це, на наш варіант, або ми підемо на їхній варіант", - пояснив він.

"Вони хочуть забрати якусь нашу територію окупувати побільше, щоб мати такий тиск. Ну тоді це не про дипломатію. А навіщо ми зустрічаємося? Для мене незрозуміло, чого зустрічатися, якщо у них бажання всю захопити державу", - сказав президент, але додав, що Україна готова вести діалог щодо багатьох спірних питань та шукати їхнє вирішення.

Також читайте: Знищення захисників Маріуполя поставить крапку на всіх перемовинах з РФ, - Зеленський

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Наталия П
    У Зеленского, прямо мания, какая-то на эту зустрич.
  • Ksenia VB
    Для чого зустрічатись з пуйлом ?
    Що в біса це вирішить ?
    Вовочка хоче на колінці стати ? Хоче щось здати ?
  • Бенина Мама
    Именно для этого и разминировали всё на юге- от Херсона до Марика...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини