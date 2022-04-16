Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми разом можемо кардинально змінити ситуацію. Від бронежилетів і касок – до мандаринів і солодощів. Від харчових наборів – до спеціальних електронних штучок, які дозволяють точніше бити ворога. Ми навмисно не розкриваємо, але це було декілька вантажівок, які привезли для того, аби зробити нашу армію міцнішою", – зазначив Порошенко.
Вантаж, який доправили на Донеччину кількома автівками – це спільна робота Фонду Порошенка, ГО "Справа Громад", ГО "Res_Publika. Брати По Зброї", волонтерів з усієї України і з-за кордону.
П’ятий Президент відзначив бойовий дух ЗСУ та підрозділів територіальної оборони.
"Бойовий дух є величезним. Ворога пропускати ніхто не збирається. І планують не лише оборонні, а й контр-наступальні операції. Тому сьогодні ми тут, щоб допомогти нашій 79-ці, нашій 95-ій, нашій 57-ій", – сказав Порошенко.
Він також подякував бійцям тероборони: "це і Краматорська територіальна оборона, і наші депутати, які записалися в територіальну оборону, починаючи від Дружківки і закінчуючи містами, селами і селищами всієї Донецької області. Вони взяли в руки зброю і будуть боронити українську землю тут", – зауважив Порошенко.
Лідер "ЄС" звернув увагу, що у місті постійно лунає сирена повітряної тривоги і фіксують "прильоти" снарядів крупних калібрів. У Краматорську зараз залишилась п’ята частина мешканців, решта виїхала у безпечніші місця. При цьому влада забезпечує роботу комунікацій, зазначив Порошенко, який поспілкувався із міським головою Краматорська.