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Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи. ФОТО

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Петро Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети, кевларові шоломи, автівки, медзасоби, генератори та обладнання, яке дозволить "точніше бити ворога".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 01

"Ми разом можемо кардинально змінити ситуацію. Від бронежилетів і касок – до мандаринів і солодощів. Від харчових наборів – до спеціальних електронних штучок, які дозволяють точніше бити ворога. Ми навмисно не розкриваємо, але це було декілька вантажівок, які привезли для того, аби зробити нашу армію міцнішою", – зазначив Порошенко.

Вантаж, який доправили на Донеччину кількома автівками – це спільна робота Фонду Порошенка, ГО "Справа Громад", ГО "Res_Publika. Брати По Зброї", волонтерів з усієї України і з-за кордону.

Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 02
Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 03
Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 04

П’ятий Президент відзначив бойовий дух ЗСУ та підрозділів територіальної оборони.

"Бойовий дух є величезним. Ворога пропускати ніхто не збирається. І планують не лише оборонні, а й контр-наступальні операції. Тому сьогодні ми тут, щоб допомогти нашій 79-ці, нашій 95-ій, нашій 57-ій", – сказав Порошенко.

Також читайте: Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і кевларові шоломи, – Порошенко. ФОТО

Він також подякував бійцям тероборони: "це і Краматорська територіальна оборона, і наші депутати, які записалися в територіальну оборону, починаючи від Дружківки і закінчуючи містами, селами і селищами всієї Донецької області. Вони взяли в руки зброю і будуть боронити українську землю тут", – зауважив Порошенко.

Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 05
Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 06
Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 07

Лідер "ЄС" звернув увагу, що у місті постійно лунає сирена повітряної тривоги і фіксують "прильоти" снарядів крупних калібрів. У Краматорську зараз залишилась п’ята частина мешканців, решта виїхала у безпечніші місця. При цьому влада забезпечує роботу комунікацій, зазначив Порошенко, який поспілкувався із міським головою Краматорська.

Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 08

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    а скільки літаків хтось закатав в асфальт..... Порох правильно робить, що сам прямо по призначенню привозить, щоб ніхто не вкрав (знаєте про кого я).
  • Враг рода человеческого 666
    так и хрипатый тоже долларовый миллионер, но , ****, даже сухпай за свои бабки ЗСУ не перекинул. Что ответишь, зебилятор?
  • Ustym Karmaliuk
    от би усі олігархи так піарились. А не Порох за всіх віддувається, хоча в нього не такі великі статки, як в Бені, наприклад.
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