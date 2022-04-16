Сьогодні вдалося евакуювати понад 1,4 тис. осіб, через обстріли зірвано евакуацію з Лисичанська, - Верещук

Впродовж 16 квітня в Україні вдалося евакуювати 1 449 людей.

Про це у Telegram повідомила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"За сьогодні евакуйовано 1 449 людей. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхала 1 381 людина. З них:

- 170 осіб – з Маріуполя;

- 1 211 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь)", - йдеться в повідомленні.

З міст Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна Луганської області попри постійні обстріли вдалося евакуювати 68 людей.

Через щільні та масові обстріли була повністю зірвана евакуація людей з Лисичанська.

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