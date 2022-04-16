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На Ізюмському напрямку ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, - Генштаб ЗСУ

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ізюм
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Ізюмському напрямку бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У інформації зазаначається: "На Ізюмському напрямку основні зусилля окупантів зосереджено на утриманні зайнятих рубежів та позицій в районі населених пунктів Суха Кам’янка, Сулигівка, Бражківка, Мала Комишуваха та Андріївка.

Ворог намагається покращити тактичне положення, протягом доби здійснив спробу проведення наступально-штурмових дій та намагався просунутись вглиб населеного пункту Довгеньке. Успіху не має, зазнав значних втрат. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку з території російської федерації переміщено підрозділи зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Після завершення створення ударного угруповання та формування резервів противник буде намагатись відновити наступ у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти посилюють позиції поблизу Ізюма, частково блокують Харків, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Я знаю, Але цього мало. Я же в 2015 році казав, що потрібно звільняти Донецьк біля якого ми так само близько стояли і вели бої. Я знав, що далі буде гірше. А влада пояснювала, що не можна звільняти Донецьк бо будуть масштабні руйнування та багато жерт серед цивільних. В 2022 мабуть руйнувань та жертв меньше, чи не так
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Дуже на це сподіваюсь. І надіюсь побачити впродовж максим трьох тижнів звільнений від кацапського біосміття Херсон
  • A San
    під Херсоном постійно йдуть бої
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