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В одному із сіл Сумщини виявили зарин, який залишили окупанти, - мер Тростянця Бова

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хімічна
Російські окупанти в одному з сіл Сумської області залишили зарин та інші хімічні речовини.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив мер міста Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знайшли у селі Білка, буквально вчора, залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Ампули тощо. Зараз цим займається СБУ. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах", - пояснив він.

Також Бова наголосив, що російська армія залишила після себе розтяжки, заміновано кладовища, лісопосадки та адміноб'єкти.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Bob Fayn
    Вооруженные силы Украины ударили по оккупантам в Токмаке, когда они как раз разгружали 10 вагонов с боеприпасами. Скорректировать огонь помогли местные жители.

    Об успешном уничтожении врагов рассказали представители фонда https://twitter.com/BackAndAlive/status/1515335368786251788 «Возвращайся живым» на официальном аккаунте в Twitter.
  • оззи
    там здетонувало биля 100 тонн хлама. загиблих уродив биля 200.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    андоны !
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