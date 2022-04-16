Енергетики повернуть світло всім споживачам Київської області до 1 червня, - ДТЕК

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова завершить ремонти зруйнованих окупантами електромереж і відновить електропостачання всім жителям Київської області до 1 червня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні в Київській області пошкоджено 1600 км ліній електропередачі. ДТЕК об’єднав всі ресурси і можливості та спрямував їх на те, щоб вже 1 червня всі мешканці області були зі світлом", - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час робочої поїздки по Київській області 16 квітня.

Для прискорення відновлюваних робіт, компанія залучила додаткові аварійно-ремонтні бригади з Дніпропетровщини та Одещини. Основна задача – максимально швидко повернути електроенергію жителям Київщини, тому зараз світло підключають за тимчасовими схемами, після чого ДТЕК розпочне відновлення електропостачання за постійною схемою, що вимагатиме більше часу та фінансових ресурсів.

За останню добу електромонтери компанії відновили електропостачання для 47 338 родин у 27 містах та селах Київської області і наразі ведуться роботи ще у 30 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

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Нагадаємо, в Ірпіні енергетикам ДТЕК вдалося відновити роботу ключової підстанції, яка забезпечувала світлом більшу частину міста. Також енергетики відновили електропостачання в Бучі - зокрема центральної лікарні міста, а також повернули електроенергію до резервуарів чистої води та станції пожежної служби.