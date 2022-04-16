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Світ має так затиснути російську економіку, щоб у них не було навіть думки про це, - Зеленський про використання РФ ядерної зброї

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Світ має готуватись до можливого застосування Росією ядерної зброї, вважає президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у суботу в інтерв'ю українським журналістам.

"Не треба чекати від Росії, коли вона використовуватиме ядерну зброю. Світу треба готуватися до цього по-різному – не лише антидоти, бомбосховища, але з ними треба говорити. Затиснути їхню економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Вони можуть використати будь-яку зброю, я переконаний в цьому", - зазначив президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ має бути готовим до того, що Путін може застосувати ядерну зброю, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    світ має... світ повинен...
    два года до этого чем занималось найсветлейшее нашефсё ???
    мечтало о бельмах *****! боролось с Порошенко! заваливало оборонзаказы! п*здЕло и *****ло!!
    стоп! несет меня... ибо опять все та же риторика - все должны а я в домике !!
  • Bob Fayn
    Невзоров...Судьба мира, Европы, России - целиком зависит от одной страны - Украины. Все упирается только в твердость, храбрость и отвагу украинцев. Если они смогут остановить эту чудовищную чуму, то, вероятно, судьба планеты может еще сложиться благоприятно. Европейцы и прочие начинают бухтеть по поводу подорожания газа, бензина, мазута и солярки. Ребята, это сейчас вы платите за то, чтобы не сидеть сегодня в окопах. Это небольшая цена за то, чтобы ваши миланские, римские соборы не накрывало бомбами. Это ничтожная цена за то, чтобы не столкнуться с этим ужасом. Скажите спасибо Украине и дайте ей все, что просит. И закройте ее небо - это не приведет ни к какой войне с НАТО. У России просто нечем воевать с НАТО. Она не справляется с Украиной, армия которой в 10 раз меньше",
  • Maxim Ak-Murza
    То, шо на стране-помойке называется "экономикой" уже подыхает, а еще далеко не все санкции вступили в силу. Сравнительно скоро русские дикари будут там, где им и надлежит быть - в каменном веке.
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