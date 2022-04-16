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Зеленський розповів швецькій прем'єрці Андерссон про критичну ситуацію в Маріуполі

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андерссон,магдалена
Президент Володимир Зеленський та премє'р-міністр Швеції Магдалена Андрессон обговорили оборонну підтримку України та посилення санкцій проти РФ.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорив зі прем'єркою Швеції Магдаленою Андрессон. Розповів про критичну ситуацію в Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій. Подякував за підтримку приєднання України до ЄС", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Швецькій? Не ганьбіться ради Христа.
  • Толья
    передай подоляку, - що це ху"овий портрет *****.
  • Слава Шустрий
    Та вони не так давно Латвію і Литву плутали , а ви їм про чередування літер ((
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