На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південнобузькому напрямку бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на спробах встановлення повного контролю над територією Херсонської області та утриманні зайнятих позицій. У місті Херсоні виявлено поширення російсько-окупаційною адміністрацією агітаційних листівок із закликами до мирного співіснування з окупантами. Водночас продовжується залякування та терор мирного населення.
За наявною інформацією, імовірність залучення оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова до збройної агресії проти України залишається низькою".