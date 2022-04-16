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На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій, - Генштаб

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учения,херсонщина,бригада,мотопехотная
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південнобузькому напрямку бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на спробах встановлення повного контролю над територією Херсонської області та утриманні зайнятих позицій. У місті Херсоні виявлено поширення російсько-окупаційною адміністрацією агітаційних листівок із закликами до мирного співіснування з окупантами. Водночас продовжується залякування та терор мирного населення.

За наявною інформацією, імовірність залучення оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова до збройної агресії проти України залишається низькою".

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Vlad Ganju
    Опять капитан очевидность. Чем дольше орки окапываются тем сложнее их будет выкурить. Когда ВСУ начнут наступление на южном направлении? Херсон в первую очередь. Местных жителей поддерживающих Украину активно зачищают. Через месяц уже будет поздно.
  • Merkator_R
    Як що змогли здати путину херсон,то хай идут и освобождают. Рашисты опять смогли откусить у нас часть Украины.Ау,зеля,мы остаемся без моря.Бери ермака,арахамию,арестовича и в бой.Хватит за путиным бегать.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ви правильно написали, але в бункері в них все нормально. Абдристович запевнить, що орки самі вже ось-ось залишать Херсон, нам залишиться тільки після них підмести. Чомусь від справ відсторонили Марченко і зразу все почалося сипатися. Потроібно орків витісняти артилерією і партизанським рухом в місті, поки ворог не знищив проукраїнських громадян. Буданов мабуть над уим працює і навіть немає коли бідному приїхати в Київ.
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