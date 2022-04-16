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Ми готові обміняти Медведчука, якщо РФ це цікаво, вони точно відреагують, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив про готовність обміняти кума Путіна Віктора Медведчука на українських військових, яких утримують в полоні російські окупанти.

Про це він заявив в інтерв'ю українським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові обміняти Медведчука, чесно, готові абсолютно, авжеж на наших військових або що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали як публічно, так і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони точно відреагують", - сказав Зеленський.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    На Маріуполь. А если нет, выбить из него все показания и повесить в СИЗО
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Ми - це хто. Зеля, Єрмак і Демченко?
  • Трансильванский Синдром
    Добкіна, Вілкула, і Труханова також обміняйте
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