Ми готові обміняти Медведчука, якщо РФ це цікаво, вони точно відреагують, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність обміняти кума Путіна Віктора Медведчука на українських військових, яких утримують в полоні російські окупанти.

Про це він заявив в інтерв'ю українським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові обміняти Медведчука, чесно, готові абсолютно, авжеж на наших військових або що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали як публічно, так і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони точно відреагують", - сказав Зеленський.

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