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Заборону продажу алкоголю скасували на Чернігівщині, - ОВА

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алкоголь
На території Чернігівської області знову дозволили продавати алкогольні напої.

Про це у Facebook повідомляє Чернігівська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Чернігівщині знято заборону на продаж алкогольних напоїв, яка тривала з 26 лютого. Пом’якшення обмежень пов’язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Однак наголошується, що за потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати реалізацію алкоголю на території відповідних громад.

Також читайте: На Донеччині заборонили торгівлю алкогольними напоями

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • оззи
    у нас на кожному кути тероборона. злочиннисть нуль. багато людей мають при соби зброю. гопники голодають.
  • Garry Grant
    Виявляється,щоб відновити економіку потрібно всім масово кинутися бухати.
  • Posich Posich
    Знову "устали от войны" повилазили , чамг розслабитись вже?
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