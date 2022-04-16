До розмінування планують залучити іноземних фахівців, - Монастирський
Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Уряд вирішив фактично вдвічі збільшити кількість піротехніків. Сьогодні буде прийнята відповідна постанова уряду, і до 400 піротехніків додатково буде долучено до роботи. Крім того, ми розраховуємо на залучення міжнародних команд у найближчі два тижні зі США, Канади, Португалії, низки європейських країн, які приїдуть зі своєю технікою і допоможуть розміновувати будинки", - розповів міністр.
За словами Монастирського, за загальним правилом один день активних бойових дій фактично дорівнює тридцяти дням розмінування.
Щодня піротехніки ДСНС вилучають понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це дуже багато, тому Україна звернулася до світової спільноти, європейців, американців, канадців, щоб вони допомогли своїми фахівцями та технікою пришвидшити розмінування.