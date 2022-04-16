Українські воїни на Донбасі відбили 10 атак росіян, знищили 15 танків , 3 артсистеми, 24 одиниці бронетехніки та 4 безпілотники, - пресцентр штабу ООС
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На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили атаки росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці пресцентру штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та 2 крилаті ракети".