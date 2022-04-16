Найближчими днями надамо Україні нову партію військової допомоги, - Джонсон
16 07169
Велика Британія найближчими днями надасть Україні нову партію військової допомоги.
Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдень я поінформував мого друга Зеленського щодо подальшої військової допомоги, яку ми надамо Україні найближчими днями", - йдеться в повідомленні.
"Великобританія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців необхідними ресурсами для захисту своєї країни від російського наступу", - додав британський прем'єр.