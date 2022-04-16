В зоні ООС та Маріуполі нова зброя потрібна якомога швидше, - Зеленський

Україна потребує пришвидшення постачання різних видів озброєння від країн-партнерів, адже від цього залежать життя українців і подальший успіх нашої держави у боротьбі з агресором.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

За словами президента, народи окремих країн, які вагалися в питанні щодо постачання зброї Україні, почали тиснути на владу, що дало змогу пришвидшити цей процес.

"Від моменту, коли вони кажуть, що ми (уряди або парламенти) вирішили питання щодо підтвердження постачання зброї Україні, до моменту, коли ця зброя вже в нас на озброєнні, у нашої армії, може минути два-три тижні. Це дуже довгий процес", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що на деяких ділянках фронту, зокрема в зоні проведення ООС чи в Маріуполі, нова зброя потрібна якомога швидше, і часу на тривале очікування немає.

Водночас президент повідомив, що останнім часом риторика окремих держав щодо постачання зброї Україні змінилася на нашу користь.

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