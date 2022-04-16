Троє рятувальників загинули під час розмінування на Харківщині, четверо важко поранені, - Монастирський

Сьогодні під час розмінування території під Харковом загинули троє піротехніків ДСНС, ще четверо зазнали тяжких поранень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"На жаль, сьогодні сталася трагічна ситуація під Харковом. Під час розмінування загинули троє рятувальників, це сталося буквально кілька годин тому. Четверо важко поранених", – сказав глава МВС.

Монастирський уточнив, що загинув зокрема командир частини піротехніків: під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.

Міністр закликав українців з особливою обережністю ставитися до виявлених боєприпасів, оскільки такі трагедії трапляються навіть із фахівцями. Він зазначив, що російські окупанти мінують дверні ручки, пральні машини та навіть дитячі ліжка.

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