Канцлер Австрії Негаммер: Путін вважає, що перемагає у війні в Україні

Канцлер Австрії Карл Негаммер після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним вважає, що російський лідер упевнений, що виграє війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

"Я думаю, що він зараз у своїй власній військовій логіці, розумієте? Він вважає, що війна потрібна для гарантій безпеки Російської Федерації. Він не довіряє міжнародному співтовариству. Він звинувачує українців у геноциді на Донбасі. Так що поки він зараз у своєму світі, я думаю, він знає, що зараз відбувається в Україні… Але я думаю, що він вірить, що виграє війну", - сказав Негаммер.

Ведучий запитав Негаммера про реакцію Путіна на звинувачення у воєнних злочинах, які скоює російська армія.

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"Він сказав мені, що співпрацюватиме з міжнародним розслідуванням, з одного боку, а з іншого боку, сказав мені, що не довіряє західному світу. Тож це буде проблемою зараз і в майбутньому. На мою думку, міжнародна довіра до ООН, міжнародне розслідування необхідні. Так що це була жорстка суперечка один з одним. Але я намагався переконати його, що, наприклад, колишня югославська війна показала нам, що міжнародне розслідування є корисним для судового переслідування військових злочинців", - сказав він.

За словами Негаммера, Путін сказав йому про важкі наслідки санкцій для Росії, але продовжував стверджувати, що "спеціальна операція" проти України необхідна.

"Наприкінці нашої розмови він сказав мені німецькою, що краще війна закінчиться раніше, ніж пізніше. Я думаю, він точно знає, що відбувається і ми маємо протистояти йому", - сказав він.

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