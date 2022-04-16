Абрамович знову відвідував Київ, щоб спробувати відновити переговори України і РФ, – Bloomberg
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Російський бізнесмен буцімто зустрічався зі членами української переговорної групи й обговорив можливі шляхи відновлення перемовин.
Наразі процес переговорів призупинився після того, як у світових ЗМІ оприлюднили тіла загиблих мешканців Київщини, закатованих російськими солдатами, зокрема в Бучі. Крім того, російська влада не надала офіційної відповіді стосовно пропозицій українців врегулювання війни на очній зустрічі делегацій у Стамбулі 29 березня.
Речник Абрамовича на запит Bloomberg сказав, що він не в Києві, і відмовився коментувати візити олігарха. Член української переговорної групи Михайло Подоляк відмовився надати коментар. Так само не відповів на запит речник Кремля Дмитро Пєсков.
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам 16 квітня сказав, що Абрамович не є нейтральною стороною в переговорах, і що українські інтереси не збігаються з інтересами російського підприємця. Однак українські переговорники сподіваються сокристатися його допомогою в дипломатичному врегулюванні.