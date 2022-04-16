Вздовж лінії розмежування на Донеччині посилилися обстріли російськими окупантами, - Кириленко
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Вздовж лінії розмежування на Донеччині точаться бої з російськими окупантами.
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріли посилилися: і вздовж лінії розмежування точаться постійні обстріли, і з півночі області – активні бойові дії, це населені пункти Лиманської територіальної громади. Там було багато спроб прориву супротивника: він зараз утримується – йому завдаються удари у відповідь. Авдіївка, Вугледар, Краматорський район – там сьогодні також були масовані обстріли протягом дня", - пояснив він.