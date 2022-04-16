Новини

В "армію "ДНР" "мобілізували" музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як "гарматне м'ясо", - Казанський

10 76293
У філармонії в окупованому донецьку "мобілізували" у так звану "армію ДНР" музикантів.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій Філармонії обманом мобілізували у так звану "армію ДНР" усіх музикантів. Людей запросили нібито для зйомок сюжету на ТБ, а на місці оголосили, що їх відправлять на фронт. Далі їх без жодної підготовки кинули до Маріуполя, де фактично використовували як приманку для виявлення вогневих точок "Азова". Деякі музиканти вже загинули. Зокрема відомий джазовий виконавець Микола Звягінцев.

У соцмережах у людей шок, навіть любителі Росіюшки розуміють, що музикантів просто безжально відправили на м'ясо. Сподіваюся, тепер усі, хто ходив на "референдум" у 2014 році та вимагав "республіку", задоволені", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішень для порятунку наших людей, - Зеленський. ВIДЕО

В армію ДНР мобілізували музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як гарматне мясо, - Казанський 01
В армію ДНР мобілізували музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як гарматне мясо, - Казанський 02
В армію ДНР мобілізували музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як гарматне мясо, - Казанський 03
В армію ДНР мобілізували музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як гарматне мясо, - Казанський 04
В армію ДНР мобілізували музикантів з місцевої філармонії та відправили їх до Маріуполя як гарматне мясо, - Казанський 05

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • ghfhg jhjh
    а мені ні грама,бо за "восимлет" звідти не виїхав хіба що самий лінивий паралітик...
  • Сергій Осадчий
    Вони це зробили абсолютно свідомо!
    Якщо я ще можу повірити, що в якомусь рибінську живуть москалі десятиліттями не бачивши нічого, крім свого теліка,
    то ці жили і працювали в Україні і все бачили і знали, але захотіли свідомо і виважено "руського миру".

    При всій моїй повазі до творчих людей.... - ніякого співчуття тут не відчуваю.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини