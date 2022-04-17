Для покращення ситуації в економіці потрібно, щоб країна жила й працювала попри війну, - Зеленський

Щоб компенсувати втрати в економіці, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, Україні потрібна допомога держав-партнерів і міжнародних інституцій, а також відновлення роботи бізнесу.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший місяць, 7 мільярдів. Складна історія, пов’язана з тим, що нам потрібен був повний імпорт, "гуманітарка". Ми не звертали уваги, як це доправляється. Нас цікавило дуже швидке наповнення харчовими продуктами й медичними засобами всіх міст, які завтра можуть бути окупованими. У цьому було завдання. Якщо окупували місто – там уже все повинно бути", - пояснив президент.

За словами Зеленського, Україна вже одержала фінансову підтримку від Міжнародного валютного фонду. Також опрацьовується декілька програм допомоги.

Однак, як зазначив глава держави, якщо українці повернуться на робочі місця, це зменшить потребу держави в міжнародній фінансовій допомозі.

"Для цього потрібно, щоб країна працювала й жила, незважаючи на те, що війна. Треба звикнутися з думкою, що не варто чекати моменту, коли жодного пострілу не буде. Може бути по-різному. Тому треба працювати. А якщо працюєш – треба витрачати гроші", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що економіка, яка працює, – це забезпечення наших захисників на фронті.

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