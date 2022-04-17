Із Лозової та Барвінкового на Харківщині виїхали майже 40 тис. людей, - Синєгубов

На сьогодні передумов для евакуації жителів Харкова немає.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Враховуючи провокації, які чинили окупанти у місті Краматорськ, маємо працювати на випередження. Таке ж повідомлення було і щодо лозівського вокзалу. Ми вживаємо заходів безпеки, змінюємо маршрути. Із Лозової та Барвінкового, що на Ізюмському напрямку, виїхали майже 40 тисяч людей.



Ми закликаємо прислухатися до офіційних повідомлень влади та евакуйовуватися", - наголосив він

Ми неодноразово ініціювали відкриття "зелених коридорів" із Ізюма та населених пунктів, що поряд, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією. Але, на жаль, погоджень від росіян не отримували.



Щодо Харкова: на сьогодні проводити евакуацію в місті підстав немає", - додав Синєгубов.

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