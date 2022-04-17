На південних рубежах оборони ворог втратив 36 солдат та 13 одиниць техніки, -ОК "Південь"
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє ОК "Південь" у фейсбуці.
У повідомленні зазанчається: "На завершення п’ятдесят другої доби протистояння українського народу зухвалому вторгненню, ворог продовжує підступно вкривати населені пункти півдня країни артилерійським вогнем та ракетами.
Протягом доби по Миколаївщині противник наніс ракетний удар 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню, пошкоджена інфраструктура, але втрат немає.
На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.
Рашисти продовжують тиснути психологічно, поширюючи мовлення своїх пропагандистських телеканалів, підключивши заангажовані кримські телеканали, розповсюджують фейки про війну в Україні. Водночас продовжується залякування та терор цивільного населення.
Але ж за поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 36 рашистів та 13 одиниць техніки, серед яких бойові броньовані машини, 2 самохідні артилерійські установки та 2 реактивні системи залпового вогню "Град".
Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку. Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні".