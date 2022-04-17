Індія відмовилася від покупки 48 російських вертольотів Мі-17
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Індія виходить з військової угоди з Росією про покупку 48 вертольотів Мі-17. Рішення про відмову від великого контракту було прийнято після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері британський експерт Самюель Рамани.
Джерела в міністерстві оборони Інії пояснюють таке рішення бажанням максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою і ніяк не пов'язують з погіршенням відносин з РФ.
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