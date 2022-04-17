Індія відмовилася від покупки 48 російських вертольотів Мі-17

Індія виходить з військової угоди з Росією про покупку 48 вертольотів Мі-17. Рішення про відмову від великого контракту було прийнято після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері британський експерт Самюель Рамани. Джерела в міністерстві оборони Інії пояснюють таке рішення бажанням максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою і ніяк не пов'язують з погіршенням відносин з РФ. Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія має визначитися з підходом до війни РФ проти України, - Блінкен

Автор: Роман Свиридович