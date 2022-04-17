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Індія відмовилася від покупки 48 російських вертольотів Мі-17

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ми-17
Індія виходить з військової угоди з Росією про покупку 48 вертольотів Мі-17. Рішення про відмову від великого контракту було прийнято після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері британський експерт Самюель Рамани.

Джерела в міністерстві оборони Інії пояснюють таке рішення бажанням максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою і ніяк не пов'язують з погіршенням відносин з РФ.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Юрий Педаченко
    Так их ещё построить надо. А без импорта соответствующих комплектующих, пусть это даже будет гвоздик, это становится невозможным. Наверно Индия поэтому и отказалась
  • уаыау
    вкрали в українців машину для чистки вигрібних ям, адже думали, що то бензовоз.
  • Юрий Педаченко
    Минус миллиард для вражеской экономики
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