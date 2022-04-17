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Перспектив скасування рішення Ради щодо призупинення діяльності ОПЗЖ немає, - Корнієнко

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Верховна Рада припинила діяльність фракції, своєю чергою Мін’юст готує судові позови щодо скасування партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Суд у нас - незалежна гілка влади і може зробити все, що завгодно. Але, судячи з реакції можливих інтересантів позову, тобто представників колишньої фракції "ОПЗЖ", вони обрали іншу стратегію. Я її можу тільки вітати. Депутати фактично вийшли з фракції, визнавши що потрібно виконувати рішення РНБО. Далі вони визначатимуться в межах регламенту про створення групи або залишатимуться позафракційними. Тому, я думаю тут перспектив щодо скасування судом рішення немає", - пояснив він.

Корнієнко зазначив, що наступного тижня Рада планує прийняти законопроект про особливості ліквідацій партій, який дозволить якісніше пропрацювати регламентні складові, які зараз не враховані. Зокрема, щодо діяльності фракції у Верховній Раді, якщо її партія заборонена судом.

"Це зараз не враховано, і ми з цим розберемось. Питання національної безпеки вимагають швидких реакцій", - додав він.

Читайте: Рада очікує рішення суду щодо партії ОПЗЖ, - Стефанчук

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Захар Птах
    А їм не пох...? Вони були регіонами, комуністами, сдпуо, за жопами, соціалістами, б..ть та я навіть не знаю скільки вони раз перефарбовувались...
    вони за бабки від матері відречуться, а тут якась назва...
    Не смішіть мене... І не виправдовуйте тих пі...сів.
    Ворон ворону... - ось правда.
  • Bob Fayn
    після війни різні Шухричі знову перефарбуються--гарантую...і будуть розказувати і створять партію про примирення з рашкою. на основі --люді расєї не прічом .єто все власть...ось будете бачити
  • Олександр Адаменко
    Ну розпустили вони цю гімнофракцію і що? Треба усіх саджати на довічно
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