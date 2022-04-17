Доїхати з Бердянська до Запоріжжя неможливо, - соцмережі

З Бердянська до Запоріжжя неможливо доїхати через воєнні дії та погодні умови.

Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянск сейчас", інформує Цензор.НЕТ.

"Довгий час з'ясовували, чи є дорога на Запоріжжя чи із Запоріжжя на Бердянськ, точно можемо сказати, що сьогодні дороги немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Оріхівському напрямку йдуть бої та траса закрита мінімум до понеділка.

"У Василівському напрямку об'їзна дорога розмита значною кількістю води, що накопичилася, що не дає фізичної можливості проїхати автотранспорту

Легкові, вантажні авто та мікроавтобуси в жодному напрямку проїхати не можуть", - додали там.

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