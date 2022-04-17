Статус безробітного тепер можна скасувати через застросунок "Дія"
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Скасувати статус безробітного відтепер можна онлайн на порталі "Дія".
Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості, передає Цензор.НЕТ.
"На порталі державних послуг "Дія" стала доступною заява на скасування статусу безробітного", - йдеться в повідомленні.
Щоб скористатися послугою, треба зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису.
Після заповнення онлайн-форми з обов’язковим зазначенням причини скасування статусу безробітного, її слід надіслати на розгляд у центр зайнятості.
Протягом одного робочого дня заява буде розглянутаю Заявник отримає повідомлення про результат розгляду в особистий кабінет та на електронну пошту.