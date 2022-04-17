Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться також нафти і "Сбербанку"

Нові санкції стосовно Російської Федерації будуть спрямовані проти нафти, а також банків, зокрема "Сбербанку".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз працює над "розумними механізмами", щоб нафта могла бути включена в майбутній пакет обмежувальних заходів.

За її словами, "Сбербанк" поки не потрапив під санкції, оскільки є одним з основних каналів розрахунків за російські нафту і газ, які країни ЄС купують у РФ.

"Ми дивимося далі на банківський сектор, особливо на "Сбербанк", на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є питання енергетики", - розповіла чиновниця про майбутні санкції проти Росії.

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