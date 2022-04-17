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Готується проєкт меморіального комплексу на мосту між Ірпенем та Києвом, - Зеленський

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ірпінь
Президент України Володимир Зеленський розповів про проєкт будівництва меморіального комплексу, присвяченого зруйнованому мосту між Ірпенем та Києвом.

"Ми обговорили питання меморалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитися", - сказав він у суботу ввечері в традиційному відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "як один із прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь і Бучу з Києвом. Історії людей, які рятувалися цим мостом і цією дорогою від російських загарбників".

Також дивіться: Зруйнований міст, що веде з Ірпеня на Київ: "Ось що ти несеш іншим народам, "великий російський народ". ФОТО

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Иван Петров d4225322
    Все эти Нью-Васюки от Зеленского уже конкретно надоели. Не вижу разницы между всеми этими планами как мы всё отстроим и тем как Россия станет мировым гегемоном и захватит Аляску. Та же бесполезная брехня. Вернись к реальности, у нас война и куча проблема "на часи". Лучше бы все кто сейчас там чешет яйца на этих проектах занялись чем-то полезным.
  • Isidora
    В україні міліони людей без даху над головою,розбомблені лікарні і школи,а йому відосіків треба
  • Иван Петров d4225322
    Он любит грандиозные проекты. А просто обычная человеческая жизнь это не про Зеленского. Он же продает шоу. Но сейчас это как-то дико смотрится. Еще понятно когда там паника была, что Киев возьмут - отвлекали от паники. Но вот сейчас зачем?
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