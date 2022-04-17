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Російські окупанти готують десантну морську операцію в Україні, - Генштаб ЗСУ

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рф,корабель
Окупаційна армія готує десантну морську операцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того, триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил РФ, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

За даними Генштабу, у підрозділах окупантів, що перебувають на лінії безпосереднього зіткнення, зростає невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального та харчування.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Короче КАЦАПАМ ****** !!!
  • Евгений 89b7971a
    Да, надо было голосовать за человека, который говорил ничего не значащие фразу в переговорах, а сам делал усиленно ракеты. Чем за человека, который хотел посмотреть в глаза ***** (что такое) но вот вм есто ракет воровал на дорогах.
  • VOLVO XC 70
    ху@@ней маются придурки е@нутым нет покоя всех на..уй в море рыб кормить.. дебилы после Москвы должны сидеть возле Туапсе и жалобно скулить а нет ищут пе@@ерас@ные на свою 5 геморрою пора наносить удары по Крыму или Зеленский реально считает гарантии Украины и мира возможны с Крымом и в ней Россия тогда Вова а нафиг все эти войнушки жертвы или никак не догонишь пока из Крыма не убрать базу ЧФ хоть суки плывут на =Север или Балтику нам плевать раз они за более 30 лет не удосужились подумать и построить военно морскую базу для флота на СВОЕЙ ТИЕРРИТОРИИ А РАЗГОВОРЫ ЗЕЛЕНСКОГО ТИПА МИР ДОГОВОР ГАРАНТИИ А КРЫМ ВЫНЕСЕМ ЗА СКОБКИ ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО.... ВОПРОС РЕШАЕТСЯ СРАЗУ И ЦЕЛИКОМ... ВСЯ УКРАИНА ВСЕ ЕЕ ЗЕМЛИ СТАНОВЯТСЯ ПРЕДМЕТОМ И ВОЙНЫ И МИРА.... до сих пор по Крыму не били наши Точка У крылатые ракеты и так далее у меня вопрос ПОЧЕМУ???? это наша территория или Зеленский считает что нет???!!!
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