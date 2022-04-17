Російські окупанти готують десантну морську операцію в Україні, - Генштаб ЗСУ

Окупаційна армія готує десантну морську операцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того, триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил РФ, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

За даними Генштабу, у підрозділах окупантів, що перебувають на лінії безпосереднього зіткнення, зростає невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального та харчування.

Також читайте: РФ прагне ізолювати Україну від моря, - Боррель