Новий наступ РФ на Україну може розпочатися найближчими днями, - Пентагон

Наступний етап російської військової кампанії в Україні може розпочатися в найближчі кілька днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський телеканал NBC із посиланням на двох високопоставлених представників Пентагону.

"Чиновники заявили, що, за оцінкою США, російські військові можуть почати перекидати частину своїх сил назад в Україну вже цими вихідними або на початку наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Нині, як зазначає видання, офіційні особи США вважають, що Росія може перекинути війська назад в Україну і почати наступ до того, як усі російські війська знову будуть готові до бою.

Наразі США працюють над тим, щоби переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів.

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