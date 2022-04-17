За час війни проти України окупанти пошкодили та зруйнували 1875 об'єктів на Київщині, - голова ОВА Павлюк

З 24 лютого на Київщині окупанти пошкодили 1329 об'єктів, ще 546 повністю зруйнували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.



"За попередньою оперативною інформацією територіальних громад Київщини, значних ушкоджень та руйнувань зазнали 1875 об’єктів. З них: 546 зруйновано повністю, 1329 частково ушкоджено", - зазначив він.



Росіяни повністю знищили 28 багатоповерхових будинків, 441 приватну садибу, 8 закладів освіти, 4 заклади охорони здоров’я, 8 закладів культури та 2 спортивні заклади.



Значні руйнування виявили в селі Мила Дмитрівської громади, де повністю знищено два верхні поверхи шестиповерхівки. У Зазальцях Бородянської громади окупанти зруйнували житловий фонд. У Бородянці з 29 багатоповерхових житлових будинків 8 повністю знищені, 21 - частково. В Обуховичах Іванківської громади росіяни пошкодили будинки, бібліотеку й актову залу. у Катюжанці вони розграбували та зруйнували школу. У Святопетрівці Білогородської громади знищені двоповерхові приватні житлові будинки.



В Андріївці Макарівської громади вщент зруйновано більше 10 будівель, інші мають значні пошкодження. У Макарові пошкоджено близько 40% будівель. У Термахівці Іванківської громади окупанти повністю знищили близько 5 приватних житлових будинків. У Демидові Димерської громади виявили підтоплення будинків унаслідок підриву дамби на річці Ірпінь.

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